E Renzo Minella si frega le mani: «Cannoni fermi: in cassa 5 milioni»

IL BILANCIOIl bianco cancella il rosso. Non è una questione cromatica, ma di meteo. Di neve, per la precisione. Perché le precipitazioni dell'inverno scorso hanno fatto un gran bene alle località montane, al turismo, e ai gestori delle ski aree, che hanno potuto chiudere i cannoni in garage già prima di Natale, visto che piste da sci erano già perfettamente imbiancate. Se nell'inverno 2016-2017 l'assenza di manto bianco aveva costretto l'innevamento artificiale ad andare avanti ad oltranza, quest'anno l'oro bianco è arrivato da solo,...