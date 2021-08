Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TRAGEDIEBELLUNO Ma succede anche che chi scompare nel nulla, dopo mesi, anni riaffiori dalla terra degli scomparsi o per caparbietà dei famigliari, che non si sono dati mai per vinti e hanno continuato a cercare, o per ritrovamenti casuali da parte di escursionisti dopo che la neve si scioglie o le acque si ritirano. Purtroppo in tutti questi casi la scomparsa si è chiusa in tragedia: vengono ritrovati dei corpi senza vita.LA FIGLIAIl...