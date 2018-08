CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È quasi una vera e propria class action quella dei bar di via XXXI Ottobre, a Feltre, multati per la musica troppo alta. Sono partiti i ricorsi. Nel mirino non tanto la sanzione comminata (si tratta di 114 euro), ma la chiusura dei locali. Con la multa gli agenti della polizia locale intimano anche che il bar abbassi le serrande per 4 settimane. Un danno che per i titolari sarebbe di almeno 4-5 mila euro. A quel punto la scelta inevitabile, per non chiudere, è stata quella di impugnare la multa. E c'è già chi sarà di fronte al giudice di...