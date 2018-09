E piazza Borsa diventa caffè letterario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SBARCO DI GOLOSARIATREVISO (ef) Prodotti di altissima qualità e piccoli produttori d'eccellenza in vetrina. Per i turisti e i trevigiani appuntamento sabato in occasione di Golosaria, la rassegna del gusto on the road ideata da Paolo Massobrio, che attraversa l'Italia e nella Marca ha deciso di fare tappa trasformando il salone della Camera di Commercio in un grande caffè letterario. L'intento è proporre prodotti nella formula della vendita diretta, e valorizzare la tipicità del territorio. Trevigiani e turisti potranno così degustare...