È partito dal Friuli Venezia Giulia, è proseguito in Abruzzo, per poi allargarsi rapidamente in tutte le regioni italiane, l'appello Insieme per il wedding. Una proposta indirizzata al Governo da tutti gli imprenditori del comparto wedding, senza cappelli partitici, al quale stanno aderendo numerose associazioni, federazioni, futuri sposi e tutti coloro che solidarizzano con questo comparto che è in gravissima difficoltà. Tutti scenderanno in piazza il giorno 26 di ogni mese, a partire dal 26 febbraio, fino a quando giungeranno concrete risposte dal Governo. Il settore è stato molto colpito: le misure anti-assembramenti e i paletti ai numeri di presenze per i matrimoni hanno bloccato le celebrazioni per il 90%.

Gli operatori hanno diverse richieste, a cominciare dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto di importo pari ad esempio - al 40% della diminuzione di fatturato. Inoltre chiedono riconoscimento di un credito d'imposta ad esempio pari al 70% - commisurato alle spese sostenute, distintamente, nel corso del 2021 e del 2022, per la partecipazione ad eventi fieristici di settore. Sollecitano poi l'introduzione di un'esenzione temporanea dall'Imu, dalla Tari e dall'Ires per due annualità.

