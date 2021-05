Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DENUNCIABELLUNO Durante questi mesi di pandemia per far fronte alle grandi complicazioni economiche (ma non solo) causate dal virus sono stati varati dal governo numerosi provvedimenti, rivolti soprattutto alle fasce più colpite e coinvolte nella lotta al covid. Immaginate dunque di accedere a tali agevolazioni solamente per vedersi settimane più tardi, in seguito ad un accertamento, revocare tale bonus e richiedere indietro la cifra...