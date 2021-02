È Noris Picello, 91 anni, vedova Dal Zot la prima vittima di Covid in provincia. Originaria di Conselve (Padova) era ufficialmente residente a Faller dove aveva sposato il marito. Negli ultimi mesi era però viveva a Nemeggio nel comune di Feltre. La donna era stata ricoverata all'ospedale Santa Maria del Prato dove è stato scoperto il contagio. L'anziana è stata poi spostata all'ospedale San Martino di Belluno, dove è stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive, dove, dopo qualche tempo, è spirata. Per lei, prima vittima bellunese di covid, non c'è stata la cerimonia d'addio pubblica, ma solo un saluto per gli stretti familiari. La notizia della scomparsa dell'anziana, stroncata dal terribile virus, ha lasciato tutti sconvolti. Non solo nella comunità ma anche in provincia.

L'11 marzo la provincia di Belluno ha scoperto di essere vulnerabile e che il coronavirus può uccidere. Era stata l'Usl 1 Dolomiti mattina a informare del primo caso di morte in paziente con Covid 19. «Si informa - riportava la nota - che in prima mattinata una paziente di 91 anni ricoverata presso l'ospedale di Belluno e riscontrata positiva al Covid-19 è deceduta. La paziente era stata trasferita dalla Geriatria di Feltre al reparto di Malattie infettive a Belluno, dopo il riscontro della positività al Covid-19. Sono in corso le valutazioni del caso da parte. La Direzione Generale esprime il proprio cordoglio ai familiari per il decesso».

Con il passare dei giorni nomi e volti delle persone decedute hanno lasciato posto alle statistiche finendo in un conteggio che non conosce tregua. L'ultimo bollettino della Regione, diffuso ieri sera, dice che le vittime in provincia di Belluno sono a quota 568.

