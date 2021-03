DIDATTICA IN DIFFICOLTÀ

PORTOGRUARO È il Portogruarese la zona del Veneto orientale con più casi Covid in ambito scolastico. I dati, allarmanti, emergono dal report fornito dall'Ulss 4 e riferito al periodo che va dal 22 febbraio al 3 marzo. Delle 118 classi coinvolte, ben 74 sono collocate negli 11 Comuni del Portogruarese. I casi indice, cioè i contagi, sono 70 su 112. I tamponi fatti agli alunni e studenti sono invece circa 1500 su 2314 totali. Infine, su 28 positivi totali rintracciati tra i contatti dei positivi, ben 22 sono stati trovati nel Portogruarese. Dati preoccupanti che vengono confermati anche semplicemente analizzando i numeri sugli attualmente positivi nei singoli Comuni. Guardando solo a Portogruaro, ad esempio, a ieri c'erano 202 positivi contro i 140 di San Donà, che tuttavia conta quasi il doppio degli abitanti. Nella sola giornata del 4 marzo si sono registrati ben 50 contagi.

Nei giorni precedenti si viaggiava al ritmo di 8 contagi al giorno. Una situazione che è piuttosto preoccupante. Proprio ieri il sindaco Florio Favero ha incontrato i responsabili dell'azienda sanitaria per fare il punto sulla situazione dei contagi nelle scuole e per capire se ci fosse la necessità di intraprendere delle azioni utili a limitare i contagi. «La situazione è attentamente monitorata. Per ora - ha detto il primo cittadino - non si parla di chiusure di plessi. Il protocollo regionale in vigore, ad oggi, - ha aggiunto - non lo prevede». Tra i Comuni più colpiti del Portogruarese c'è anche San Stino di Livenza, con 93 casi, e Fossalta di Portogruaro con 79. Proprio a Fossalta ha fatto notizia la chiusura della scuola primaria Marzotto di Villanova, decisa ieri con ordinanza del sindaco Natale Sidran, dopo la conferma di diversi casi di positività in una sola classe e di casi singoli in altre due. Lo screening effettuato sugli alunni del plesso ha restituito una nuova positività in un'altra classe. «Purtroppo ciò conferma che la decisione che abbiamo intrapreso nei giorni scorsi in collaborazione con la direzione scolastica e il Dipartimento di prevenzione ha detto il sindaco si è rivelata utile e necessaria». Ieri, intanto è stata decisa anche la chiusura del vicinissimo asilo privato della Fondazione Marzotto. Chiusa anche l'unica classe del nido della scuola paritaria di Fossalta, dove invece all'infanzia è attiva solo una classe su tre. Moltissime altre scuole del mandamento stanno andando avanti a regimi ridottissimi, come l'asilo comunale di Lugugnana di Portogruaro, che vede attiva una sola sezione.

Teresa Infanti

