È morto schiacciato dal camion il cui autista si era fermato per soccorrerlo. Denis Dorigo, 35 anni, perito industriale, originario di Eraclea ma da qualche tempo residente a San Giorgio di Livenza con la fidanzata, era uscito di strada con l'auto verso le quattro dell'altra notte, a poche decine di metri dalla casa dei genitori in via Triestina Bassa a Ponte Crepaldo. Era finito contro un platano ma non si era procurato ferite gravi tanto che era uscito da solo dall'automobile. In quel momento sopraggiungeva un camion della raccolta rifiuti della ditta Fratelli Busato di Mestre che opera per Veritas. Il conducente del camion, un uomo di 59 anni di Marcon, si è fermato per verificare se servisse soccorso e contemporaneamente avrebbe telefonato al 112. Sembra che Dorigo abbia reagito stizzito, sostenendo che non c'era la necessità di fare intervenire alcuno, visto che non si era fatto nulla. Il camionista, allora, decide di andarsene dopo aver scattato un paio di foto dell'incidente. Dopo una ventina di metri, però, ha sentito un rumore strano, anomalo, all'altezza del semiasse sinistro posteriore. Si è fermato nuovamente per verificare, trovandosi di fronte a una scena terribile: il proprietario della Fiat era finito sotto le ruote, rimanendo ucciso.

