CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È morto nel fine settimana in ospedale a Udine, dopo aver tentato di togliersi la vita in carcere, un ragazzo pachistano di 18 anni, richiedente asilo che era stato arrestato solo pochi giorni fa dai carabinieri. Era accusato di stalking, lesioni personali e minacce ai danni di una giovane donna incontrata nella struttura di cui era ospite e con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale. I due si erano conosciuti proprio nella struttura e avevano iniziato un rapporto che la donna, già impegnata in una relazione sentimentale con un...