MARCON Igienizzazione e

sanificazione di tutte le aule scolastiche del territorio di Marcon. L'operazione straordinaria disposta dal sindaco Matteo Romanello va ad integrare le normali attività di pulizia dei locali effettuate quotidianamente. «Si tratta di un'azione di contenimento del possibile contagio da coronavirus spiega il sindaco Matteo Romanello - a tutela dei più piccoli, non obbligatoria, ma ispirata al principio di prudenza del buon padre di famiglia e adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica». Una ditta specializzata ha effettuato nelle aule un trattamento in grado di trasformare l'ossigeno presente nell'aria in ozono, un agente igienizzante che con il suo potere ossidativo degrada e inattiva virus, elimina batteri, funghi e muffe, senza utilizzare alcuna sostanza chimica, un procedimento innovativo che garantisce un'importante azione di prevenzione. «Un'azione che conferma il nostro impegno a favore della sicurezza dei giovani studenti sottolinea il primo cittadino - e di tutto il personale operante nella scuola. L'operazione di igienizzazione e sanificazione ambientale verrà calendarizzata anche per il futuro, in modo da farla diventare un punto cardine al fine di avere scuole sempre più protette e idonee ai nostri giovani studenti. (mau.d.l.)

