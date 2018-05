E lo spread vola oltre quota 300 Cadono le Borse, allarme per i tassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EFFETTIROMA Nemmeno l'effetto-Cottarelli ha funzionato. Lo spread tra Btp e Bund è volato ieri fino a quota 320, più 90 punti dall'apertura. E chissà dove sarebbe arrivato se non fosse entrata in azione la mano provvidenziale della Bce e probabilmente di qualche grande istituto. Un test difficile da superare per l'asta di Bot a sei mesi da 5,5 miliardi: il Tesoro ha infatti pagato per collocare nuovi titoli un tasso dell'1,213% contro il rendimento negativo di -0,421% dell'asta di aprile. Non solo. Anche la Borsa (-2,6%) ha pagato un...