È legge il provvedimento che destina ulteriori ristori regionali per 21,6 milioni a imprese e attività che stanno soffrendo per le limitazioni imposte dalle regole anti-Covid.

Ieri, infatti, il Consiglio regionale ha approvato quasi all'unanimità (astensione di Enzo Marsilio del Pd) la norma che destinata contributi a fondo perduto all'economia in crisi.

I destinatari saranno individuati con successiva delibera di Giunta. Arriverà invece oggi al voto finale del Consiglio l'altro disegno di legge ancora dedicato all'emergenza legata alla pandemia e che prevede ristori per il settore della cultura.

I lavori del Consiglio proseguiranno poi con la discussione di quella che è già stata descritta come una delle leggi pilastro della legislatura, ovvero SviluppoImpresa, tesa a supportare lo sviluppo futuro del Friuli Venezia Giulia. «Con questa ulteriore manovra ha commentato ieri l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini riferendosi all'approvazione dei nuovi ristori saranno 70 i milioni complessivi che la Regione ha messo a fondo perduto dall'inizio della pandemia».

Non si sono fatte attendere le reazioni delle minoranze.

Lanfrit a pagina VIII

