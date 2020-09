LE CONSEGUENZE

PORTOGRUARO Il caso di positività riscontrato a San Nicolò ha indotto il sindaco uscente e candidata alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, Maria Teresa Senatore, ad annullare anche l'incontro elettorale programmato venerdì sera presso l'area parrocchiale del quartiere.

Con un messaggio su Facebook, inoltrato anche ai suoi contatti telefonici, Senatore ha avvisato che «vista l'evidenza comunicatami dall'Ulss 4 nella tarda mattinata di oggi (ieri per chi legge, ndr) di un caso di Covid 19 nella zona di San Nicolò» veniva rinviato «alla prossima settimana a data da definirsi» il previsto incontro con la cittadinanza per la presentazione del programma elettorale.

Il rinvio è stato deciso «in attesa di ulteriori accertamenti sanitari e a maggior tutela dei concittadini».

La comunicazione del sindaco ha destato qualche perplessità tra i residenti del quartiere, che hanno evidenziato come il sindaco non avesse «mai esplicitato nei suoi messaggi la zona precisa del Comune in cui si erano verificati casi di Covid» e «che in ogni caso se l'incontro si fosse svolto seguendo le indicazioni anticontagio non ci sarebbe stato rischio per i cittadini».

