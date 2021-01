Cavallino-Treporti si conferma capitale europea del turismo plein air e raccoglie buone indicazioni per l'estate 2021. E' l'effetto del Camping Gala, l'evento organizzato dalla fiera del turismo di Stoccarda, per l'assegnazione dei Superplatz, i titoli di super campeggio conferiti dall'Adac, l'Automobil club tedesco che vanta 19 milioni di iscritti. Per quest'anno la consegna è avvenuta da remoto, con 9 riconoscimenti attribuiti a Cavallino-Treporti, come sempre il numero più alto in Europa. Ma dall'incontro sono emerse buone prospettive per il comparto dell'open air litoraneo: gli alti livelli di sicurezza sanitaria garantiti dai campeggi nella difficile estate 2020, con l'adattamento ai nuovi comportamenti sociali richiesti, favorendo l'applicazione dei protocolli di prevenzione, dell'emergenza covid-19, secondo i responsabili dell'Adac rappresentano un buon punto di partenza anche per la prossima stagione. E proprio per questo, visti i continui investimenti in servizi d'eccellenza e all'avanguardia, la stessa Adac ha confermato per il 2021 i riconoscimenti conferiti nell'edizione 2020. «Da sempre crediamo nel nostro territorio e nelle sue potenzialità spiega Paolo Bertolini, presidente del Parco Turistico di Cavallino-Treporti Paolo Bertolini . Le nostre aziende sono cresciute in armonia e sintonia, sviluppando un sistema turistico unico in Europa. Ne siamo orgogliosi e l'obiettivo consiste ora nel rendere il nostro sistema turistico sempre più compatibile con un modello di sviluppo territorialmente più inclusivo. Adac riconosce la grande valenza di questo modello». A complimentarsi per il risultato ottenuto è stata anche l'Amministrazione comunale che ha sottolineato non caso gli investimenti avviati dalle strutture ricettive. Il riconoscimento di strutture ricettive Superplatz, cioè camping ai massimi livelli di qualità e servizi sono stati confermati a: Marina di Venezia, Camping Village Dei Fiori, Camping Union Lido, Europa Camping Village, Sant'Angelo Village, Garden Paradiso, Camping Enzo Stella Maris, Ca' Pasquali e Camping Village Cavallino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA