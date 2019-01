E l'Ulss 4 scrive il decalogo per ridurre l'inquinamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÁ Usare la bici per spostarsi, portare i bambini in bus alle rispettive scuole, evitare l'incenerimento di stoppie, ramaglie, erbacce e l'apertura delle finestre nelle ore di maggior traffico. Sono solo alcuni dei provvedimenti che l'Ulss 4 ha chiesto ai Comuni di adottare per tutelare la salute dei cittadini contro l'inquinamento atmosferico. Una sorta di decalogo, contenuto in una lettera che il dipartimento di prevenzione ha steso e che il direttore generale dell'azienda sanitaria, Carlo Bramezza, ha inviato ai sindaci del Veneto...