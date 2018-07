E l'Italia ora blinda il confine orientale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTRASTOUDINE Rotta balcanica sotto massima sorveglianza in Friuli Venezia Giulia dove, da ieri mattina, sono partiti una serie di controlli straordinari in prossimità degli ex valichi di frontiera con la Repubblica di Slovenia, passaggi che saranno presidiati giorno e notte, in provincia di Gorizia e in provincia di Trieste. Il fine? Contrastare i flussi migratori irregolari. Il monitoraggio, coordinato dalla Questura di Gorizia, vedrà impegnati gli agenti della polizia di Stato di frontiera, la polizia stradale e la polizia...