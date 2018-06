CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E' l'estate decisiva per il nuovo stadio a Tessera. Salvo intoppi durerà circa cinque anni il percorso finalizzato a regalare alla città l'impianto sportivo, per il calcio ed eventi. Il sindaco Luigi Brugnaro, intervenuto martedì sera in Piazza Mercato a Marghera, ha ribadito la piena fiducia e disponibilità nei confronti del Venezia Football Club presieduto dall'avvocato americano Joe Tacopina. «Noi non molliamo, siamo pronti a firmare tutto ciò che ci sarà da firmare purché si faccia lo stadio nel Quadrante di Tessera come abbiamo...