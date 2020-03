I giornali non trasmettono il coronavirus, ma cultura per la mente. La locandina è comparsa lunedì e affissa davanti all'edicola accanto al Duomo in piaza Ferretto. Racconta Stefano Panizzutti, titolare dell'edicola: «Ho deciso di esporre una locandina che trasmetta un messaggio positivo. Lunedì mattina è arrivata una signora, che come sempre è venuta ad acquistare il giornale. Mi ha detto che prima di comprare il quotidiano, voleva una rassicurazione su tutti gli avvisi catastrofici che stanno comparendo in questi giorni. Come devi stare a un metro di distanza', non dare la mano o abbracciarsi'. Mi ha chiesto se è possibile che i quotidiani o le riviste possano essere veicoli di contagio. Io le ho risposto che il quotidiano non trasmette il virus. I giornali non portano il male, ma fanno del bene, trasmettono informazioni al pubblico. Ho reagito a questa paura - dice ancora l'edicolante - cercando di rassicurare le persone sulla loro vita quotidiana. Possono andare al bar, in edicola, perché non c'è possibilità di contagio. Credo che l'influenza dell'anno scorso abbia fatto più vittime. Il quotidiano porta cultura, nel senso di conoscenza dei fatti, se sono bene riportati. Io credo che nel nostro territorio la situazione non è così drammatica come in Cina o rispetto al dilagare del virus in Germania e Francia». Filomena Spolaor

