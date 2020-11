L'INIZIATIVA

JESOLO Aumenta il numero del personale in servizio al Covid Hospital di Jesolo, l'Ulss4 chiede la disponibilità di alloggi per medici e infermieri. È la richiesta formulata venerdì scorso da Carlo Bramezza, direttore generale dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale al Comune e all'Associazione jesolana albergatori. Si tratta di una conseguenza legata all'aumento delle persone ricoverate nell'ospedale di via Levantina, soprattutto nei reparti di malattie infettive. Fino a pochi giorni fa il personale in servizio era solo quello che già normalmente lavora all'ospedale di Jesolo ma nelle ultime ore l'aumento dei ricoverati, molti provenienti da altri ospedali del Veneto, ha reso necessario il reclutamento di rinforzi, tra medici e infermieri residenti da fuori Comune. Si tratta soprattutto di persone provenienti tra San Donà e Portogruaro, ora appunto dirottate a Jesolo in base alla loro disponibilità. Ma a fronte dei turni di lavoro, anche di 12 ore, il ritorno a casa diventa difficoltoso. Per questo l'azienda sanitaria ha chiesto un aiuto affinché vengano messi a disposizione degli alloggi. «Negli ultimi giorni spiega il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza è aumentato il numero dei ricoverati a Jesolo perché in un'ottica di solidarietà sanitaria, a fronte delle nostra disponibilità di posti letto, stiamo accogliendo pazienti provenienti da altri ospedali. Inevitabilmente abbiamo dovuto potenziare il personale, aumentando medici e infermieri». Per il momento si tratta di circa 70 unità pronte a prendere servizio in via Levantina, il cui numero è comunque variabile in base ai ricoveri che variano quotidianamente. «Sono persone che arrivano da fuori Comune aggiunge Bramezza e che lavorano anche per turni molto lunghi, poter alloggiare in zona per loro diventa fondamentale. Per tutti la nostra foresteria non è sufficiente, per questo abbiamo chiesto un aiuto al Comune e all'associazione albergatori».

LA RISPOSTA

Immediata la risposta ricevuta, tanto che ieri mattina il presidente di Aja Alberto Maschio si è sentito telefonicamente con il sindaco Valerio Zoggia per individuare gli alloggi richiesti. Ad essere messi a disposizione saranno una ventina tra residence e appartamenti, con costi che saranno a carico dei privati e del Comune. «Appena ricevuta questa richiesta dice Maschio ci siamo subito attivati per individuare le soluzioni migliori, esattamente come abbiamo fatto la scorsa primavera». Sulla stessa scia il sindaco Valerio Zoggia: «Di fronte a una simile richiesta commenta non si può rimanere impassibili, degli alloggi verranno messi a disposizione da alcuni benefattori, se non basterà o ci saranno altri costi interverrà l'Amministrazione comunale». Da registrare che l'Ulss4 sta cercando, in questo caso in tutta l'area di competenza, degli alloggi protetti dove far trascorrere il periodo di isolamento a quelle persone che non necessitano di essere ricoverati ma non possono rimanere nella propria abitazione. Una questione, quest'ultima, che a Jesolo ha aperto nuove discussioni sul destino dell'ospedale. «Le schede ospedaliere volute dalla Regione lo scorso anno attacca Damiano Mengo, consigliere comunale del Pd indicavano per l'ospedale di Jesolo un futuro come ospedale di comunità: se fosse stato attuato oggi questa soluzione sarebbe molto utile in tutta la filiera covid. Se le schede fossero state attuate oggi quei posti letto avrebbero potuto essere utilizzati da chi non può rimanere nella propria abitazione e non sarebbe necessario fare chissà quali ricerche, oppure occupare i posti letto della casa di cura Rizzola a San Donà o della casa di riposo di Jesolo».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA