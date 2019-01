E intanto con la presidenza 5Stelle spese della Camera su di 19 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Come un tocco di bacchetta magica, semplice e popolarissima, la parola d'ordine del taglio degli stipendi ai parlamentari riappare per l'ennesima volta sul palcoscenico del marketing politico all'italiana. Quante volte l'abbiamo sentita? I più maliziosi la considerano un indizio delle difficoltà di chi ne parla. Ogni volta che circolano poche idee oppure che una parte politica registra cali nei sondaggi, zac!, spunta il taglio ai costi della politica.Si dirà: ma tanto poi dal dire al fare... In realtà, la debolezza della...