È indagato per sottrazione di minore e per sequestro di persona Bogdan Hristache, 31enne romeno che, martedì mattina, a San Lazzaro, ha strappato dalle braccia dell'ex moglie il figlio di 5 anni, mentre la madre lo accompagnava all'asilo. Il padre e il bimbo sono stati ritrovati giovedì sera, intorno alle 20 a Curtici, in un treno proveniente dall'Ungheria, diretto verso Timioara, in Romania. L'uomo, dopo essere stato ascoltato dalle forze...