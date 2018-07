E in Vigilanza il giornalista rischia Asse Pd, FI e FdI: non lo votiamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Quattro vertici in tutto. Compreso quello che ieri mattina ha preceduto il consiglio dei ministri. Tutto per arrivare a scegliere Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai e Marcello Foa come possibile presidente. Il primo è di fatto già operativo essendo passato ieri per l'assemblea dei soci. Ïl secondo per ora è un semplice consigliere e dovrà passare mercoledì al vaglio della Vigilanza che dovrà votarlo con i due terzi degli aventi diritto.IL CENCELLILa trattativa è stata estenuante ed ha intrecciato...