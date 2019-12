E il sindaco voga in Canal Grande «Grazie a tutti voi ci riprenderemo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETA'VENEZIA «Rema bene, sta' sciolto che poi ti dicono che sei campagnolo». Con un sorriso e una battuta, Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni, spronava ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro. E lui, Brugnaro, in testa un cappellino beige con il leone di San Marco, donato dalla Marina Militare in occasione di una visita in Città Metropolitana, che cercava di fare del suo meglio, a prua di una gondola condotta a poppa dalla regina del remo, Gloria Rogliani. Una voga sul Canal Grande, dal Casinò a Ca' Farsettti,...