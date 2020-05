L'DEA

VENEZIA Ristoratori e lavoratori insieme per garantire la pausa pranzo. L'appello, ideato da Confartigianato Venezia e Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, è quello di creare una rete tra aziende che operano nel mondo dell'edilizia, artigiani, bar e ristoranti. Infatti, uno dei problemi legati alla ripartenza delle attività è quello di cercare una soluzione per far consumare la pausa pranzo ad esempio a operai e personale che operano nel settore dell'edilizia. In un momento in cui l'economia è ancora ferma, ecco che il servizio mensa pensato dalla cosiddetta Alleanza per la pastasciutta potrebbe garantire, da un lato, introiti al settore della ristorazione, dall'altro, erogare il servizio alle aziende artigiane che sono ripartite.

I PROBLEMI

«L'idea risolverà uno dei tanti problemi che fino a qualche tempo fa non erano nemmeno immaginabili dalle aziende. Per questo abbiamo contattato la Confesercenti che ci ha subito fornito un elenco di ristoratori del centro storico e isole interessati a collaborare per questa iniziativa che da un lato aiuterà ristoranti e trattorie a lavorare di più, oltre l'asporto e la consegna a domicilio, e dall'altro si darà una risposta all'insegna della qualità e del buon mangiare alle molte aziende e realtà lavorative che in questo periodo stanno cercando di gestire il problema mensa aziendale come possono», spiega Gianni De Checchi direttore della Confartigianato Venezia. Maurizio Franceschi, direttore della Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, pone l'accento sulla sinergia operata dalle diverse categorie: «Siamo tutti in emergenza e ben venga quindi questa sinergia tra associazioni che è un aiutarsi, un collaborare per supportare chi deve lavorare». Uno dei principali problemi emersi dalla gestione della riapertura delle attività edilizie ai tempi del coronavirus è quella di trovare uno spazio dove far consumare la pausa pranzo. Dal settore viene quindi un plauso alla cooperazione: «Non essendo consentito dai protocolli sicurezza organizzare la pausa pranzo all'interno dei cantieri - chiariscono Francesco Busato e Matteo Busolin, presidente e vicepresidente del settore edile di Confartigianato Venezia - in questi primi giorni, rispettando le regole, ci siamo arrangiati alla meno peggio, ma è chiaro che non si può andare avanti così, quindi ben venga un'iniziativa del genere».

IL CONTRATTO

A spiegare come funzionerà nel dettaglio la programmazione è Enrico Vettore, responsabile categorie dell'associazione Artigiani di San Lio: «Ogni azienda artigiana stipulerà uno specifico contratto di mensa aziendale con il ristoratore prescelto, che come da normativa sanitaria, farà accedere solo un determinato numero di operai per volta, rispettando distanze ed orari, garantendo il rispetto delle regole». Una delle difficoltà sarà semmai quella di individuare quali saranno le attività in grado di sostenere le normative. Per questo, Confartigianato, tramite il proprio ufficio categorie (tel. 041-5299270 e email: ufficio.categorie@artigianivenezia.it) è a disposizione dei ristoratori che vorranno aderire all'iniziativa che, in questo difficile periodo, darà loro la possibilità di avere un incasso fisso e garantito, ed un lavoro programmabile per gestire il personale. Ad oggi sono cinque le realtà che hanno messo a disposizione i loro locali (Trattoria alle Burchielle, Ali d'oro, Trattoria al Diporto Sant'Elena, Pizzeria Vesuvio ai do Fradei, Ristorante Full Season), ma, prima di stipulare l'accordo, dovranno passare la verifica di idoneità in termini di spazi e coerenza con l'ordinanza sanitaria.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA