E il poeta scrive versi sull'auto bruciata «La mia lotta al degrado anche nel Peep»

LA STORIAUDINE La poesia contro il degrado. Oggi sulla fiancata di un'auto andata a fuoco. Domani, così spera Simone Mestroni, su un muro di sessanta metri quadri nel quartiere di via Riccardo di Giusto.L'AUTODopo l'incendio che alcuni giorni fa ha coinvolto alcune macchine in via Della Valle, Mestroni ha scelto come pagina bianca (o tavolozza che dir si voglia) proprio la fiancata di una di quelle auto. «La poesia di strada deve stare attenta anche a quello che la strada offre come superficie su cui intervenire. Io non scrivo su fogli di...