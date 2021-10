Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È il momento del difficile, duro e doloroso addio a Marco Stocco, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin. Oggi alla 15.30, nel santuario della Madonna Pellegrina, in piazza Cervi in Commenda, il vescovo Pierantonio Pavanello celebrerà il funerale congiunto dei tre ragazzi rispettivamente di 18, 17 e 17 anni morti nel tragico schianto della notte tra martedì e mercoledì in via Giotto, tra il capoluogo rodigino e la frazione di Grignano.Nel...