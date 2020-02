CENTROSINISTRA

MESTRE Il Pd veneziano dall'altra sera è mobilitato in maniera permanente, ancora non sa con quale generale combatterà la guerra al sovranismo nella versione di Brugnaro alleato con Salvini, ma è pronto a combatterla. E poi il nome di Gabriella Chiellino ha riacceso le speranze di arrivare, se non proprio entro domani sera quando si riunirà il tavolo delle forze progressiste, entro i prossimi giorni a consegnarle spada, stellette e mostrine.

Cinquant'anni, presidente eAmbiente srl, che ha fondato nel 2001 come società di ingegneria e consulenze ambientali con sede al Vega, prima donna in Italia a laurearsi in Scienze ambientali, presidente o componente di Consigli di amministrazione importanti, al Porto e addirittura all'Acea, la municipalizzata romana dell'acqua, insegna in varie università, è stata consigliere comunale a Conegliano per la Margherita (una delle formazioni che poi hanno portato al Pd) e pure candidata sindaco nel 2002, è sposata e ha adottato una bambina.

Da dove salta fuori la sua candidatura? Era stato Massimo Cacciari qualche tempo fa a fare il suo nome assieme a quello di Alessandra Taverna, già presidente dell'istituzione Parco della laguna, professionista e membro della direzione nazionale del Pd, inoltre il nome dell'imprenditrice era stato speso in qualche occasione pubblica legata al mondo cattolico, dato che Gabriella Chiellino è cattolica e fa pure parte del Cda della Fondazione Duomo di Mestre.

LE REAZIONI

E il mondo di sinistra e centrosinistra che cosa ne pensa? La sinistra riunita ne Il nostro impegno per la città (Articolo 1, Verdi, Possibile, Sinistra italiana e Rifondazione) che ha fatto esplodere la questione Bugliesi, bocciando qualche giorno fa la candidatura del rettore di Ca' Foscari perché, «con tutta evidenza non sembra ora in grado di rappresentare la sintesi necessaria», e chiedendo le primarie, si è riunita ieri sera per valutare il nuovo nome e l'umore sembrava positivo. «È un ottimo profilo, un curriculum di prestigio. Bisogna vedere nel merito se condividerà i punti fondamentali del programma che la coalizione sta elaborando, in primo luogo Grandi navi, Porto Marghera e bonifiche e tutela della laguna - afferma Gianfranco Bettin - ma l'impressione iniziale è buona».

Anche la galassia dei moderati, con Ugo Bergamo, Più Europa, Italia in Comune e Italia Viva ieri sera si è seduta a un tavolo per discutere del nuovo scenario che si è aperto. «Non conosco questa persona quindi non posso esprimermi e rimane la riserva sulla mancata riproposizione del nome di Bugliesi - ha anticipato Bergamo -. Ovviamente, però, nessuno può essere indisponibile a valutare nomi alterativi, basta che non sia una concorrenza al ribasso, perché per perdere siamo capaci anche da soli. Se, invece, verificheremo che è una soluzione che riteniamo adeguata ad una prospettiva di vittoria o di competizione comunque aperta, la possiamo prendere in considerazione».

In conclave ieri pure Un'altra città possibile per la quale Andrea Barina ha ribadito che al movimento «interessa che la persona proposta sia corrispondente al profilo che abbiamo indicato e che ci sia convinzione anche sui punti focali che abbiamo individuato nel programma. Tre nomi li abbiamo fatti ma se il percorso è corretto e se c'è condivisione possiamo confluire anche noi». Chi, invece, l'ha presa proprio male è il Gruppo 25 Aprile: anche la civica veneziana ieri ne stava discutendo ma ha già anticipato che potrebbe uscire dalla coalizione del centrosinistra e andare per conto proprio: «Siamo fortemente perplessi - spiega Marco Gasparinetti -. È stata candidata sindaco a Conegliano e ce la rifilano a Venezia come scarti di lavorazione, difficile presentarla come civica, era già nella Margherita e in area Pd. E poi Brugnaro è stato spesso criticato per i suoi conflitti di interesse, ma lei lavora per Porto, Actv, Città Metropolitana, Acea, dovrà costruirsi un blind trust?».

IL CONFRONTO

Il Pd attende tutti al varco oggi pomeriggio, per cercare di tirare le fila anche se il segretario comunale Giorgio Dodi ha anticipato che probabilmente non si riuscirà ad uscire già col nome del candidato, e ci vorrà qualche altro giorno. Rispetto al caos del giorni precedenti, però, per Dodi si è fatto un passo avanti: «L'ipotesi Bugliesi resta positiva ma poi verificheremo al tavolo e decideremo tutti assieme, anche perché il lavoro dell'altro tavolo, quello per il manifesto programmatico, è quasi pronto. In ogni caso la priorità che abbiamo come mandato è quella di fare di tutto perché la coalizione rimanga il più ampia possibile, e su quella strada ci muoviamo».

Elisio Trevisan

