E il Friuli Venezia Giulia si ritrova spartiacque nazionale

LE PROSSIME URNEPORDENONE Da terra di confine, praticamente periferia dell'impero, a spartiacque per il destino futuro del Governo nazionale. Al punto che oggi, all'improvviso, arriverà a Pordenone e resterà in regione per alcuni giorni anche l'ex premier, il forzista Silvio Berlusconi. Chi l'avrebbe mai detto che le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia di domenica prossima sarebbero diventate il banco di prova per il futuro inquilino di palazzo Chigi e per la sua maggioranza? Ma non solo. Proprio il risultato che uscirà dalle urne...