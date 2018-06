CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, oggi in Senato per chiedere la fiducia al «governo del cambiamento», partirà da lì. Nel discorso, scritto dal premier con la collaborazione del suo staff guidato da Rocco Casalino, ci sono i temi forti di 5Stelle e Lega. Spingere il Sud a superare il ritardi per provare a raggiungere ritmi di sviluppo vicini a quelli del Nord. Garantire legalità, assicurare il controllo e la gestione dei flussi...