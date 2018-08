E il Comune punta su telecamere intelligenti e sensori a infrarossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TURISTIVENEZIA Hanno avuto esito soddisfacente tutti i sistemi sperimentati dall'amministrazione comunale per il monitoraggio dei flussi turistici in movimento a Venezia. «I risultati - spiega l'assessore al Turismo, Paola Mar - sono stati affidabili al 90 per cento, anche incrociando le differenti metodologie. Bisogna ora integrare il concetto di contare la gente con quello della velocità del flusso pedonale, per capire il grado di congestione le dinamiche del flusso in modo da agire per tempo prima che in città non ci si muova più».LE...