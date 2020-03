GIOCHI

MESTRE Domani il Casinò riapre i battenti. Porte aperte ai clienti sia nella sede di Ca' Vendramin Calergi nel centro storico sia in quella di terraferma a Ca' Noghera, e con i consueti orari. In anticipo sulle previsioni, l'Azienda ha deciso di non perdere anche questo fine settimana per non continuare a mandare in fumo 200 mila euro al giorno di incassi. Sarà un'apertura soft, nel rispetto delle imposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso primo marzo.

In buona sostanza, oltre all'igenizzazione e sterilizzazione totali effettuate in questi giorni di chiusura, verranno adottati tutta una serie di accorgimenti per far giocare i clienti e per far lavorare il personale in sicurezza, che soprattutto serviranno a mantenere la distanza di un metro tra giocatore e giocatore, e giocatore e dipendente.

«Abbiamo lavorato assieme si Sindacati, che ringrazio per l'atteggiamento responsabile e la collaborazione - dice Alessandro Cattarossi, direttore generale del Casinò - Ci siamo riuniti nei giorni scorsi e l'ultima volta ieri per varare il piano operativo che ci consentirà di aprire in sicurezza».

Molti gli interventi messi in campo, in particolare nelle sale gioco: «Le slot machine, delle quali offriamo il parco più bello d'Europa con 500 pezzi, verranno accese una sì e una no, mentre i pagamenti delle vincite saranno effettuati alla cassa che è protetta da un vetro antisfondamento e quindi anche anti virus - elenca il direttore -. I tavoli verdi saranno tutti aperti ma con un numero massimo simultaneo consentito di 3 clienti per tavolo».

Per il resto all'ingresso dove il cliente si accredita il metro di distanza è garantito dal bancone; i controlli all'ingresso saranno facilitati da cordoni flessibili (tendiflex) che posizioneremo e permetteranno di distanziare il cliente che presenta il biglietto dall'operatore; tendiflex pure al guardaroba. Per la ristorazione, le consumazioni saranno servite solo ai clienti seduti a bar o ristorante, mentre le piccole consumazioni tipo caffè o toast verranno portate dai valletti direttamente ai clienti dove stanno giocando e sistemate su appositi tavolini. Infine verrà potenziato il servizio di igenizzazione: ci saranno persone dedicate ai bagni che faranno entrare solo il numero di persone corrispondente al numero di gabinetti; inoltre ci sarà un servizio di sanificazione continua a macchine e tavoli anche quando i clienti stanno giocando. (e.t.)

