I SINDACI

Il sentimento più diffuso è quello di insoddisfazione, accompagnato da una buona dose di irritazione. E' la reazione dei sindaci del Veneziano di fronte all'anticipo del Fondo di solidarietà deciso dal Governo. Un primo aiuto che però a livello generale non soddisfa, anche se poi i pareri cambiano quando a parlare sono gli amministratori più in linea con l'area politica di Governo. Tra chi non nasconde la propria stizza, e ammette chiaramente di aspettarsi di più, c'è Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti, Comune che incasserà 81 mila euro e che proprio ieri ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà. «Lo Stato dice ha fatto esattamente quello che noi abbiamo fatto una settimana fa istituendo un fondo di solidarietà. Quello che viene dato è un anticipo rispetto a delle somme che già ci spettano. Mi auguro che questo provvedimento sia solo il primo di una lunga serie: ai Comuni, soprattutto a quelli turistici come il nostro, servono aiuti concreti e il prima possibile. Il Governo decida in fretta come vuole agire. Servono progetti chiari e idee precise. Abbiamo bisogno di un piano d'azione. Noi nel nostro piccolo ci siamo già attivati, altrimenti l'insoddisfazione si trasformerà in altro».

Sul fronte balneare chiede maggiori aiuti anche il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ente che riceverà 148 mila euro già messi a disposizione dei Servizi sociali per organizzare la distribuzione dei buoni tra le persone che ne faranno richiesta. «Questo contributo spiega rappresenta una goccia d'acqua nel deserto del nostro bilancio. E' un primo aiuto, ma è innegabile che ne servano altri. Da soli non possiamo farcela». E in questo senso Zoggia, da giorni impegnato a vagliare ogni singola voce di bilancio, fa degli esempi concreti. «Il nostro obiettivo è quello di salvare la stagione dice e aprire per almeno una parte d'estate. Ci mancheranno però i 5 milioni di tassa di soggiorno, i 3 milioni di oneri di urbanizzazione sono a rischio e in bilico ci sono anche le entrate della Cosap. Per non parlare dei 20 milioni di Imu. Chi ci darà queste risorse? Ci aspettiamo una risposta concreta dal Governo». Più conciliante, invece, la reazione di Andrea Cereser, sindaco di San Donà, che otterrà circa 220mila euro. «Stiamo vivendo una fase di emergenza sono le sue parole e ogni strumento di sostegno è utile. Una volta superata la fase sanitaria, ci impegneremo per affrontare la questione economica. A livello di sindaci ci stiamo confrontando per inviare al Governo delle richieste condivise, soprattutto per quei comuni con le stesse caratteristiche».

LA BOCCIATURA DI SPINEA

Da Spinea il primo cittadino Martina Vesnaver e l'assessore Edmondo Piazzi, al lavoro da domenica sera per capire come gestire la partita degli aiuti, bocciano in toto il decreto: «Stiamo lavorando - dicono - per cercare di capire come utilizzare i pochi benefici di un decreto carente nella forma e nella sostanza, spiegato in un modo dal premier e uscito diverso nella versione scritta. Di fronte abbiamo una serie di ostacoli: come acquisire i buoni spesa? Stiamo sentendo i supermercati: alcuni li hanno, altri no, nessuno li preparerà certo per noi e poi è tagliato fuori tutto il piccolo commercio di vicinato. E chi ha diritto al sussidio? I fondi poi sono insufficienti e siamo solo agli inizi, tra un mese come sarà la situazione? Infine, come possono distribuire i Comuni le tessere, con i municipi chiusi e i dipendenti a casa? Non possiamo certo affidare una responsabilità ai volontari, qua si parla di soldi, quindi autocertificazioni, non mascherine». Per Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano e vicepresidente di Anci Veneto, l'intervento del Governo è giusto, anche se non basterà: «Per l'uso che hanno individuato - spiega - sono sufficienti, ma ci sono altre richieste che siamo in attesa di capire come poter soddisfare e che sono quelle per sospendere per 6 mesi tasse per piccole attività commerciali, bar, pasticcerie, ristoranti. Poi c'è tutto il tema di come aiutare le imprese che fanno trasporto scolastico e le cooperative che gestiscono i nidi, che ad esempio chiedono il pagamento delle rette senza che ci sia stato il servizio. E' il caso dei nidi gestiti in concessione: a nostro avviso, per dire, non è dovuto il pagamento della retta da parte delle famiglie, nel contempo però la cooperativa ha dei costi fissi che vanno affrontati. Sono solo alcuni esempi per dire che di bisognosi i comuni ne hanno parecchi, in vari campi e a vario titolo. Serve un provvedimento nazionale che ci permetta di capire come operare legittimamente».

Giuseppe Babbo

Filippo De Gaspari

