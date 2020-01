LA PROTESTA

MESTRE Fuori della Venezia Heritage Tower domani mattina si troveranno anche i Sindacati e i lavoratori portuali di Venezia e di Chioggia per una manifestazione di protesta contro il Governo che ritarda le decisioni, in particolare sulla rimozione dei fanghi dai canali e sul destino delle grandi navi da crociera, mettendo in pericolo il futuro dell'intero porto. L'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti rientra nello stato di agitazione generale che comprende anche altre 72 ore di sciopero, per il momento sospese in attesa che si concretizzino le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente Sergio Costa: l'esponente dei 5 Stelle in un recente question time alla Camera dei deputati ha risposto alle domande dei parlamentari Dem veneziani annunciando che il Protocollo fanghi sarà pronto entro fine gennaio e che subito dopo i due ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture firmeranno il decreto congiunto per vararlo. I parlamentari hanno risposto che vigileranno per verificare che l'impegno si trasformi in realtà, anche perché il Protocollo, secondo Costa, avrebbe dovuto essere pronto già entro lo scorso Natale.

Dopodiché, per assicurare la possibilità di fare le manutenzioni ordinarie ai canali portuali che, secondo la Legge Speciale, possono arrivare al massimo alla profondità di 12 metri (ma oggi sono appena a 10 metri e 20 centimetri impedendo a molte navi di entrare), servirà il Piano morfologico della laguna che dovrà indicare dove portare i fanghi scavati. E su questo Costa ha detto che «abbiamo già una bozza. Aspettiamo fine gennaio per iniziare a trasformarla in Piano vero e proprio, ma ricordo che dev'essere sottoposto a Valutazione ambientale strategica». E quindi, se serve anche la Vas, si profilano tempi lunghi.

Nel frattempo, però, Ocean Aliance ha annunciato la soppressione della linea diretta per i container Cina - Sud Est Asiatico - Venezia a partire da aprile, causa l'inadeguatezza dei fondali. E i Sindacati lamentano che si sta profilando «una specie di piano B per tutte le merci del porto». Un piano fatto di navi più piccole in grado di entrare comunque in laguna, «ma B nel gergo sportivo e non solo significa retrocessione, arretramento mentre al contrario i porti di Venezia e Chioggia vogliono assolutamente restare nell'eccellenza visto che l'attività portuale è l'attività economica più importante della provincia e una delle più significative della regione, mentre vorremmo sapere come mai le regioni confinanti concedono agevolazioni al trasporto ferroviario, fattori questi che contribuiscono a rendere più difficile operare a Venezia e Chioggia» continuano i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti accusando «istituzioni, politica, Governo che latitano da anni stretti tra contrapposizioni politiche, spinte elettorali e fanatismo ambientalista». Per i rappresentanti dei lavoratori sono tre le azioni necessarie e indispensabili: «Via le navi più grandi dal canale della Giudecca, secondo quando previsto dal Decreto Clini-Passera e successive modifiche; preservare il valore dell'eccellenza della stazione marittima a Venezia, e salvaguardare i posti di lavoro nel loro complesso». (e.t.)

