E i gondolieri dei traghetti diventano testimonial con le magliette

VENEZIA(t.c) «Certe polemiche fanno male, perché più si è disponibili e meno si viene apprezzati». Ad Aldo Reato, già presidente dell'associazione Gondolieri, non sono andate giù le insinuazioni dell'avvocato Mario D'Elia, che in una nota aveva denunciato come i gondolieri dei traghetti fossero obbligati ad indossare una maglietta bianca con la scritta pubblicitaria Salone Nautico Venezia; costretti e consenzienti di malavoglia per non incorrere in sanzioni. «E' ora di finirla - sbotta D'Elia - Venezia non merita di essere trattata in...