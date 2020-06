Arte e solidarietà. L'iniziativa è nata da Ars Now Magazine a supporto dei progetti della Onlus padovana Amici di Adamitullo www.amicidiadamitullo.org che da quest'anno è ente del Terzo Settore. La mascherina per coprire naso e la bocca diventata un simbolo contro la pandemia, un oggetto insostituibile che l'arte ha trasformato in qualcosa da lasciare ai posteri, non tanto da esibire od ostentare, ma piuttosto da custodire, magari appendendolo, a ricordo di un evento che ha segnato in maniera indelebile la nostra società ed il mondo intero. Così è nata l'idea 10 artisti per 100 mascherine (confezionate con tessuto Puritex sviluppato dall'azienda veneta Piave Maitex Srl www.piavemaitex.com ) uniche ma diverse: una piccola grande tela bianca sulla quale dipingere ed esprimere solidarietà. Tutto il ricavato delle vendite sarà infatti destinato a beneficio della Missione salesiana di Adamitullo, piccolo villaggio etiope a tre ore di auto dalla capitale Addis Abeba. Ad oggi, hanno garantito la partecipazione: Arthur Duff, Francesco Candeloro, Nelio Sonego, Paolo Ceribelli, Antonio Riello, Manuela Bedeschi, Donata Lazzarini, Laura Stefani, Alessandro Borgonovo e Paolo De Cuarto.

