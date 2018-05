È già saltata la pace nel Pd Renzi fiero, Veltroni attacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Attacca Matteo Renzi: «Sono orgoglioso di avere evitato l'accordo tra Pd e M5S, viste le posizioni assunte da Grillo», che è tornato a chiedere un referendum sull'euro. «Ripeto, sono orgoglioso», fa il bis l'ex leader, «i cinquestelle hanno capito che non vedranno palazzo Chigi e sbroccano. Rispetto i loro elettori, ma non le loro capriole, ora il Pd è tornato a essere per loro un partito di delinquenti». Replica a stretto giro Dario Franceschini: «Analisi sbagliata e superficiale». Perché? «Il fatto che Grillo e...