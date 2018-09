E Forza Italia rischia di correre sola alle nuove amministrative

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SCHIERAMENTIVENEZIA Che fine farà Forza Italia alle prossime elezioni amministrative per Venezia? Ha vinto le politiche ma è all'opposizione, proprio contro la Lega (oltre che i 5 Stelle), che in laguna è al fianco di Brugnaro almeno finché dura, dato che sin dall'inizio lamenta di non essere abbastanza rappresentata in Giunta e proprio in questi giorni il parlamentare ed ex segretario provinciale Sergio Vallotto ha detto che nel 2020 il Carroccio correrà da solo. Per FI, che l'ha giurata alla Lega per essere stata accantonata a Roma,...