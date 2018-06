CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E' FINITAMESTREÈ finita dopo un anno l'avventura in serie C del Mestre: la squadra ripartirà dall'Eccellenza, due categoria più in basso, giocando però allo stadio Baracca.Il presidente Stefano Serena ha svelato ieri pomeriggio il futuro del sodalizio arancionero dopo un lungo periodo di attesa, nel quale ha cercato - e non trovato - un imprenditore affidabile al quale lasciare la guida della società nella terza serie. Nemmeno l'ultimo interessato ha superato l'esame di Serena nonostante i contati siano stati particolarmente intensi da...