E dopo il web 5Stelle, i gazebo leghisti: due referendum per sentire i militanti

LO SCENARIO ROMA Che fare? Ora va così: va di moda l'aiuto da casa. E quindi dopo Rousseau, la piattaforma web dei Cinque Stelle dove questo weekend si «ratificherà», ha promesso Davide Casaleggio, il contratto di governo, anche la Lega organizza una grande operazione di auscultazione popolare. Anche Matteo Salvini infatti nonostante dorma un'ora a notte, come ha scritto su Facebook, ha pensato che mentre scrive il contratto si possano anche montare i gazebo in giro per l'Italia per capire se il matrimonio con i pentastellati si debba fare...