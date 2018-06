È di Polesella il primo contagiato del 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROVIGO Un 59enne di Polesella è stato contagiato dal West Nile Virus, che a dispetto del nome è ormai endemico in Polesine e in tutto il Veneto meridionale. Si tratta del primo caso di infezione conclamata in un paziente nel 2018, ma lo scorso anno nel territorio della provincia di Rovigo si erano registrati 6 casi di contagio umano da West Nile, due nel comune di Taglio del Po e uno nei comuni di Adria, Rosolina, Castelnuovo Bariano e Lusia.SITUAZIONE ENDEMICAIn tre casi si trattava della forma neuro-invasiva del virus: uno nella...