LA PROTESTA

BELLUNO Mettiamoci nei panni di un uomo di 74 anni che a inizio marzo ha superato brillantemente l'ennesima visita medica per l'idoneità agonistica. Un maestro della sport che per una vita intera si è diviso tra Fisi (la Federazione degli sport invernali), contribuendo a creare il mito del Grillo De Zolt, e Coni. Un signore bellunese che non smette di informarsi, che ogni giorno aiuta la suocera nella passeggiata indispensabile per un'anziana che a dicembre ha dovuto sopportare la frattura del femore, una persona che è anche nonno, pur non potendo fare - lui che abita a Mussoi - una carezza al nipote di 8 mesi, perché il figlio abita a Castion. Se riuscissimo a indossarli, questi panni, forse capiremmo perché Dario D'Incal, un nome importante dello sport bellunese, ha voglia di urlare a chi stabilisce le regole che «non si può fare di tutta l'erba un fascio».

LE FASCE D'ETÀ

«Quando parlano di fasce d'età mi vengono i brividi - spiega D'Incal -. Io rispetto tutte le regole, però mi faccio molte domande». Rispettoso dei ruoli, Dario non vuole portare via il lavoro a virologi e fisiologi, però in una vita vissuta sui campi di gara, anche ora da Master nelle competizioni amatoriali, ha imparato molto. E non si spiega perché altrove (in Germania per esempio) «chiudono le strade per consentire di andarci con le biciclette. Se non hai un minimo consumo di ossigeno, stai male». Non è solo una questione di far girare le gambe. D'Incal è preoccupato per la tenuta del cervello. «Se mi tengono chiuso in casa, mi avvilisco ed è più probabile che mi ammali...».

LA PROVOCAZIONE

Ecco perché l'ipotesi che la Fase 2 - l'uscita dal lockdown e la riorganizzazione delle attività non solo lavorative - comporti nuove restrizioni per gli over 70, preoccupa e fa arrabbiare D'Incal. «Ma allora cosa dobbiamo fare, chiudere tutte le sedi dell'Associazione alpini? - è la provocazione del maestro dello sport -. Perché la maggior parte delle persone dell'Ana ha più di 70 anni. E sono loro che hanno messo in piedi in pochi giorni interi ospedali».

I RIMEDI

Da Maurilio De Zolt a Dario D'Incal, il fronte dei settantenni che si sentono tutt'altro che l'anello debole della catena sociale, scalpita e non comprende molte decisioni. «Il problema è rinchiudersi - ribalta la prospettiva Dario - per vivere bene bisogna muoversi, l'antivirale più potente può essere rappresentato dai raggi di sole». Parole che possono fare pensare a una sottovalutazione del problema, se non fosse che D'Incal sostiene convinto «la necessità di fare il tampone prima a tutti gli anziani». «Se sono così, se ancora mi sento in grado di fare una maratona, è perché ho condotto un certo stile di vita», conclude Dario, ansioso di poter tornare a fare il nonno. Il figlio, ingegnere informatico che ha girato il mondo, ora lavora per l'Enel, a Marghera, «ma attualmente in smart working da Castion, dove vive con la sua famiglia e mio nipote che ha otto mesi». Fosse per Dario, partirebbe adesso e di corsa salirebbe da Mussoi, per arrivare ai piedi del Nevegal e abbracciare il nipotino. Ma siamo in piena pandemia. Sportivi e non, giovani e anziani, tutti sulla stessa barca.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA