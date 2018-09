E dal primo novembre arrivano le giostre di Santa Caterina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRO APPUNTAMENTOUDINE Dopo Friuli doc, la fiera di Santa Caterina. L'assessore alle attività produttive, grandi eventi e turismo, Maurizio Franz ha infatti portato in giunta (che le ha approvate) le date per la prossima manifestazione: le giostre saranno allestite in piazza Primo Maggio dal 1° novembre al 18, per poi lasciare il tempo utile all'allestimento delle tradizionali bancarelle, che si impadroniranno di Giardin Grande nel fine settimana del 25 novembre.Ieri, l'esecutivo ha anche dato il via libera ad un intervento, presentato...