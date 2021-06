Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Da giovedì primo luglio tutti i maggiorenni potranno vaccinarsi in una delle 43 farmacie che sul territorio dell'Ulss 3 Serenissima hanno aderito alla campagna vaccinale.Per loro ci sarà a disposizione il Moderna (che, com'è noto, non può essere somministrato tra i 12 e i 18 anni). Nei giorni scorsi le farmacie hanno avuto in dotazione il monodose Johnson&Johnson per gli over 60 anni, ma è stata una partenza falsa per il semplice motivo...