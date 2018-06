E Crovato se la prende con la Pd Sambo «Monica, sei un'arpia opportunista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Arpia opportunista» e «signorina avvocato in carriera». Dopo l'invito del sindaco Luigi Brugnaro a non farsi «provocare da alcuni soggetti che non meritano veramente nessun tipo di dignità» che ha provocato infuocate polemiche dell'opposizione, arriva il commento su Facebook a un post della consigliera del Pd Monica Sambo. Lo ha scritto il consigliere fucsia Maurizio Crovato, e l'«arpia opportunista che crea emendamenti a vanvera solo per avere consenso spicciolo» sta pensando se querelarlo. Tutto è nato sempre durante il Consiglio...