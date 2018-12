E con l'assessore Boraso è polemica a muso duro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAMESTRE La fase di distensione col Comune di Venezia procede a ritmo spedito dopo l'accordo ai primi di dicembre in Prefettura tra Save e Comune ma per il presidente Enrico Marchi, con il Comune, in realtà non ci sono mai stati problemi e i rapporti sono sempre stati ottimi da quando si è insediato il sindaco Brugnaro. Polemiche e difficoltà sarebbero solo con un assessore, ossia il responsabile della Mobilità Renato Boraso, accusato in buona sostanza di occuparsi di questioni troppo particolari invece che dell'interesse...