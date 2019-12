«È come lavorare a Gardaland quando il parco resta chiuso»

LE VOCI

VENEZIA «Ormai è come una regata: si lotta, si combatte, si suda. L'acqua alta è l'avversario da combattere». Chi parla è Giuliano Pagan, regatante agonista, con negozio di pesce in campiello Stella. «Con l'alta marea di questi giorni si vende davvero poco continua Pagan è un dramma e bisogna attrezzarci per affrontare questa situazione non solo di disagio ma di giorni di lavoro persi». «Mai viste queste altezze e questa frequenza di acque alte», raccontano dalla trattoria Ca' D'Oro, per i veneziani La Vedova. I due fratelli Davide e Mario, titolari, lo sorso fine settimana hanno spazzato il pavmento del locale. «Purtroppo abbiamo molti accessi e l'acqua penetra dappertutto. Un'altra mattina di lavoro persa. Crediamo di essere di fronte a qualcosa di eccezionale perché tanti giorni di alta marea così alta non si è mai vista Ormai sembra che il livello di 1 metro e 50 sia la norma».

«È come lavorare a Gardaland quando il parco è chiuso commenta Alessandro Dabalà, titolare dell'osteria Torno subito in calle Priuli ormai sono due mesi che combattiamo con l'acqua alta. Ci sono risarcimenti per le apparecchiature inservibili ma non c'è alcun aiuto economico per il mancato lavoro. Io non ho subito danni, ma non entrano né veneziani né turisti. Questi ultimi hanno preso paura dalle notizie catastrofiche lanciate dai giornali e dalle televisioni, cosi sono rimasti a casa o hanno preferito altre destinazioni. Invece si doveva dare notizia dell'alta marea eccezionale di novembre ma tranquillizzare il potenziale turista. Dovrebbero bloccare i mutui a chi ha un'attività danneggiata, ma fatalmente da due mesi i direttori di banca sembrano essere spariti». Anche Maria, con la rivendita di vini Ai 3 San Marchi sempre in calle Priuli, protesta vivacemente: «Per la maggior parte chi compra vino sono i turisti, direi l'85 per cento. Li abbiamo fatti fuggire né si è fatto nulla per invogliarli a tornare. Ho perso il frigorifero e generi alimentari ma non chiederò rimborsi: i soldi li diano a chi veramente ha perso molto».

Ai tre spiedi è fra le più antiche trattorie veneziane, del 1643, condotta dal tunisino Mario: «Sono preoccupato per l'oggi, senza clienti, e per il domani, perché non so quanto e come durerà questa acqua alta. Si perde molto lavoro ed i turisti scelgono altri luoghi dove andare. Eppure è Natale e le città d'arte dovrebbero offrire il massimo per attirare i turisti». Infine, alle prese con il suo banco provvisorio in Strada Nuova, per la piccola fiera di natale, ecco il bresciano Antonio Lanza: «Siamo partiti proprio male ed abbiamo perso le mattine. Fra pioggia e acqua alta il disagio è stato grande per questo mercatino ed abbiamo perduto molta clientela. D'altronde anche noi, non di Venezia, risiedendo per questi giorni nella città lagunare abbiamo imparato ad essere veneziani e cosa significa abitare in città. Siamo diventati veneziani, tutti con gli stivali e con i vari espedienti per affrontare l'alta marea».

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA