È caduto in acqua sotto ai suoi occhi. Michela Marigonda, compagna di Luciano Miotto, il sub scomparso in mare sabato pomeriggio, ha raccontato agli uomini della guardia costiera che il 59enne le sarebbe scivolato tra le mani. L'ex vicepresidente di Confindustria Veneto potrebbe essere risalito troppo in fretta dall'immersione, peggiorando ulteriormente le condizioni di un malore accusato in acqua. Un'operazione così rapida che anche l'amico che era con lui non si è reso conto di cosa stesse succedendo. «Luciano è risalito per primo - ha...