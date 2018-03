CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È caccia alla banda dell'Est che ha aggredito e rapinato madre e figlio anziani nella loro casa il località Giare Inferiori a Cavarzere. L'assalto nella notte fra martedì e mercoledì, verso l'una. L'uomo di 70 anni, ex calzolaio, è stato picchiato alla testa col calcio della pistola, impugnata da uno dei tre malviventi, che hanno forzato l'ingresso al piano terra con un piede di porco. Sarebbero stati esplosi anche due colpi in aria. Il bottino è di tremila euro in contanti trovati nella camera da letto della donna di 95 anni. L'allarme...