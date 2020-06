É boom di richieste per i nuovi plateatici anti Covid. A un mese dalla riapertura al pubblico di bar e ristoranti, il Comune fa un primo bilancio della campagna di implementazione delle aree pubbliche dove poter posizionare tavolini, sedie e ombrelloni. Palazzo Moroni ha dato la possibilità a baristi e ristoratori di poter ampliare gratuitamente i plateatici esistenti e, nel caso di locali che non possono contare su spazi esterni, è disponibile a concedere altre aree pubbliche. In alcuni casi sedie e tavolini sono già stati posizionati al posto di alcuni parcheggi. Il tutto con una finalità ben precisa: consentire agli esercenti di poter rispettare il distanziamento sociale legato al Covid-19. «Le richieste sono state tantissime - afferma l'assessore al Commercio Antonio Bressa - in un mese, infatti, sono arrivate 242 domande e, di queste, 182 sono già state evase». Intanto, a un mese dalla riapertura di bar e ristoranti, il bilancio dell'associazione degli esercenti è drammatico: rispetto all'anno scorso, gli incassi sono più che dimezzati e ora il rischio è che migliaia di persone perdano il posto di lavoro. Il segretario dell'Appe Filippo Segato: «Ci arrivano delle decine di telefonate disperate ogni giorno».

